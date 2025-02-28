Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Помазун ― о роли сменщика Акинфеева: Игорь ещё долго будет играть. Сколько мне ждать?

Илья Помазун ― о роли сменщика Акинфеева: Игорь ещё долго будет играть. Сколько мне ждать?
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Илья Помазун, перешедший в московский «Спартак» из ЦСКА, рассказал об отсутствии для себя перспектив в составе армейцев.

— Когда твою аренду в «Урал» продлевали год за годом, руководство ЦСКА говорило тебе, что ты будешь сменщиком Игоря?
— Нет, никогда не говорили. Со мной просто продлевали контракт и аренду.

— Ты сам видел себя следующим после Акинфеева в ЦСКА?
— Я видел комментарии, слышал слова журналистов, когда меня называли преемником Игоря в ЦСКА. Но сам я понимал, что это очень маловероятно.

— Почему?
— Игорь будет ещё долго играть. А мне сколько ещё ждать? Сейчас 2025 год, Акинфеев продолжает карьеру. У нас с ним разница 10 лет, мне самому скоро 30 будет. Надо строить свою карьеру. Но я ни о чём не жалею. Единственное — нужно было раньше полноценно уходить, — рассказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Ильёй Помазуном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Игорь Акинфеев показал свой день на зимних сборах ЦСКА

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android