Илья Помазун ― о роли сменщика Акинфеева: Игорь ещё долго будет играть. Сколько мне ждать?

Голкипер Илья Помазун, перешедший в московский «Спартак» из ЦСКА, рассказал об отсутствии для себя перспектив в составе армейцев.

— Когда твою аренду в «Урал» продлевали год за годом, руководство ЦСКА говорило тебе, что ты будешь сменщиком Игоря?

— Нет, никогда не говорили. Со мной просто продлевали контракт и аренду.

— Ты сам видел себя следующим после Акинфеева в ЦСКА?

— Я видел комментарии, слышал слова журналистов, когда меня называли преемником Игоря в ЦСКА. Но сам я понимал, что это очень маловероятно.

— Почему?

— Игорь будет ещё долго играть. А мне сколько ещё ждать? Сейчас 2025 год, Акинфеев продолжает карьеру. У нас с ним разница 10 лет, мне самому скоро 30 будет. Надо строить свою карьеру. Но я ни о чём не жалею. Единственное — нужно было раньше полноценно уходить, — рассказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Ильёй Помазуном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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