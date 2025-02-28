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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 27-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 28 февраля, матчем «Фиорентина» — «Лечче» стартует 27-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 27-го тура Серии А (время — московское)

28 февраля, пятница:

22:45. «Фиорентина» — «Лечче».

1 марта, суббота:

17:00. «Аталанта» — «Венеция»;

20:00. «Наполи» — «Интер»;

22:45. «Удинезе» — «Парма».

2 марта, воскресенье:

14:30. «Монца» — «Торино»;

17:00. «Болонья» — «Кальяри»;

17:00. «Дженоа» — «Эмполи»;

20:00. «Рома» — «Комо»;

22:45. «Милан» — «Лацио».

3 марта, понедельник:

22:45. «Ювентус» — «Верона».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 57 очков после 26 матчей. На втором месте находится «Наполи», заработав 56 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 54 очка.