Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 24-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

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Сегодня, 28 февраля, матчем «Монако» — «Реймс» стартует 24-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура Лиги 1 (время московское)

28 февраля, пятница:

22:45. «Монако» — «Реймс».

1 марта, суббота:

19:00. «Сент-Этьен» — «Ницца»;

21:00. «Ланс» — «Гавр»;

23:05. «ПСЖ» — «Лилль».

2 марта, воскресенье:

17:00. «Лион» — «Брест»;

19:15. «Анже» — «Тулуза»;

19:15. «Осер» — «Страсбург»;

19:15. «Монпелье» — «Ренн»;

22:45. «Марсель» — «Нант».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 59 очков за 23 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 46 очков. На третьей строчке располагается «Ницца», у которой 43 очка.