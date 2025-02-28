Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 24-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 28 февраля, матчем «Штутгарт» — «Бавария» стартует 24-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура Бундеслиги (время московское)

28 февраля, пятница:

22:30. «Штутгарт» — «Бавария».

1 марта, суббота:

17:30. «Бохум» — «Хоффенхайм»;

17:30. «Хайденхайм» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

17:30. «РБ Лейпциг» — «Майнц»;

17:30. «Санкт-Паули» — «Боруссия»;

17:30. «Вердер» — «Вольфсбург»;

20:30. «Айнтрахт» — «Байер».

2 марта, воскресенье:

17:30. «Унион» — «Хольштайн»;

19:30. «Аугсбург» — «Фрайбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 58 очков после 23 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработавший 50 очков. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (42).