Помазун: в «Спартаке» нет такого, как в ЦСКА, где в любой ситуации играет Акинфеев

Голкипер Илья Помазун, перешедший в московский «Спартак» из ЦСКА, рассказал о своих целях в новом клубе и ключевом отличии от прежнего.

— Твоя цель в «Спартаке»?

— Я пришёл конкурировать, чтобы в будущем получать больше шансов. Здесь нет такого, как в ЦСКА, где в любой ситуации играет всё равно Игорь (Акинфеев. — Прим. «Чемпионата»). Единственное, что я спросил у «Спартака» при переговорах: «Будет ли здоровая конкуренция?» Сказали, что да. Мне больше ничего не надо.

— В ЦСКА здоровой конкуренции не было?

— Риторический вопрос (улыбается), — рассказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Ильёй Помазуном читайте на «Чемпионате».

Видео: Как появился «Спартак»