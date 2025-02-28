Алексей Гасилин назвал матч, в котором Луис Энрике забьёт дебютный гол за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА, а также заявил, что бразильский нападающий санкт-петербуржцев Луис Энрике отметится дебютным голом за клуб. Игра состоится 1 марта и пройдёт на «Газпром Арене».

«Зенит» будет явным фаворитом. Из тех, кто претендует на трофей, у «Зенита» самый трудный старт, но с ЦСКА играть им не впервой. Команды сейчас играли на Зимнем Кубке РПЛ, и ЦСКА ещё пока не готов. Они поменяли схему, играют в ромб, и играют недостаточно удачно.

«Зенит» усилился на трансферном рынке, сине‑бело‑голубые сейчас намного интереснее, чем ЦСКА. Дать в бой в Питере будет очень тяжело. «Зенит» должен уверенно выиграть, а Энрике забьёт первый мяч в России», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. ЦСКА имеет в своём активе 31 очко. Подопечные Марко Николича располагаются на шестом месте.