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Кассано: Мотта стал катастрофой, «Ювентус» должен начать всё заново с другим тренером

Кассано: Мотта стал катастрофой, «Ювентус» должен начать всё заново с другим тренером
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал работу главного тренера туринского «Ювентуса» Тьяго Мотты.

«Тьяго Мотта стал катастрофой. Несколько футболистов обесценили себя. Я не понимаю, почему они ставят под сомнение (Кефрена) Тюрама, который часто не играет, несмотря на то что является лучшим игроком «Юве». Они должны начать всё заново с другим тренером. Катастрофические результаты», — приводит слова Кассано журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Тьяго Мотта стал главным тренером «Ювентуса» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Болонью».

После 26 туров туринская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. Из Кубка Италии туринцы вылетели на стадии 1/4 финала.

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