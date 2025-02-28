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Булыкин: «Локомотиву» будет тяжело — «Динамо» Махачкала потрепало нервы многим

Булыкин: «Локомотиву» будет тяжело — «Динамо» Махачкала потрепало нервы многим
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 28 февраля. Начало игры — в 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первые матчи после зимних сборов очень тяжёлые. Учитывая, что «Локомотиву» предстоит сыграть ещё в Махачкале, которая многим потрепала нервы в первой части сезона, команде будет тяжело. Однако «Локомотив» не сидел без дела и хорошо провёл зимние сборы. Предстоящие матчи — лакмусовая бумажка, показывающая, кто и как работал зимой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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