Талалаев рассказал о том, как командный психолог «Балтики» помогает игрокам

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как командный психолог помогает игрокам калининградской команды. Талалаев отметил, что специалист проделывает большую работу.

«Я контактирую с Милой Кирсановой с 2006 года и могу сказать, что это специалист, во-первых, высочайшего уровня, человек, который даёт конкретный инструментарий для тренерского штаба, как воздействовать на игроков. Хочу отметить Николая Титкова: три с половиной месяца мы не могли сдвинуть его с места, а после нескольких занятий и составления психологического профиля с различными средствами воздействия Коля стал прогрессировать», — приводит слова Талалаева «Советский спорт».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Мелбет Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.