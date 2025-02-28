Булыкин: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА, но в футболе случаются сюрпризы

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится 1 марта.

«Зенит» — фаворит в предстоящем матче с ЦСКА, но в футболе случаются сюрпризы. Очень интересно, кто и как подготовился на сборах и как сыграет в первых встречах. Это важно психологически и с точки зрения результата, ведь идёт борьба за чемпионство. Первые матчи всегда сложные для команд и футболистов, поэтому во встрече «Зенит» — ЦСКА не будет той игры, которую многие ждут. Футболистам нужно за счёт желания и мотивации одержать победу и забрать важные очки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.