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Булыкин: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА, но в футболе случаются сюрпризы

Булыкин: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА, но в футболе случаются сюрпризы
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — фаворит в предстоящем матче с ЦСКА, но в футболе случаются сюрпризы. Очень интересно, кто и как подготовился на сборах и как сыграет в первых встречах. Это важно психологически и с точки зрения результата, ведь идёт борьба за чемпионство. Первые матчи всегда сложные для команд и футболистов, поэтому во встрече «Зенит» — ЦСКА не будет той игры, которую многие ждут. Футболистам нужно за счёт желания и мотивации одержать победу и забрать важные очки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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