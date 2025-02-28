Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Спартака» Помазун: Станкович за каждого игрока готов рвать

Вратарь «Спартака» Помазун: Станкович за каждого игрока готов рвать
Комментарии

Голкипер Илья Помазун, перешедший в московский «Спартак» из ЦСКА, поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— Станковича уже успел понять?
— Он за каждого игрока готов рвать. На каждом матче он вовлечён, в любом спорном эпизоде эмоционально бьётся за каждого футболиста, за всех горой. Главное, что ему удалось, как мне кажется, — сделать команду единым целым, большим кулаком. Каждый бьётся на поле, нет разницы, основа или запас. Все понимают, за что мы бьёмся, все друг друга поддерживают, — рассказал Помазун в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»
Эксклюзив
«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android