Вратарь «Спартака» Помазун: Станкович за каждого игрока готов рвать

Голкипер Илья Помазун, перешедший в московский «Спартак» из ЦСКА, поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— Станковича уже успел понять?

— Он за каждого игрока готов рвать. На каждом матче он вовлечён, в любом спорном эпизоде эмоционально бьётся за каждого футболиста, за всех горой. Главное, что ему удалось, как мне кажется, — сделать команду единым целым, большим кулаком. Каждый бьётся на поле, нет разницы, основа или запас. Все понимают, за что мы бьёмся, все друг друга поддерживают, — рассказал Помазун в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.