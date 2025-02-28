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Александр Канищев: возможная победа ЦСКА над «Зенитом» не станет большой сенсацией

Александр Канищев: возможная победа ЦСКА над «Зенитом» не станет большой сенсацией
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и пройдёт на «Газпром Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С точки зрения афиши и домашнего поля очевидно, что «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА. Это отражается в турнирной таблице, а также перед питерцами стоит соответствующая задача. Но в ЦСКА сейчас играют непростые ребята, поэтому «Зениту» будет не так легко. Возможная победа армейцев не станет большой сенсацией, они точно дадут бой», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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