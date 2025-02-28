Александр Канищев: возможная победа ЦСКА над «Зенитом» не станет большой сенсацией

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и пройдёт на «Газпром Арене».

«С точки зрения афиши и домашнего поля очевидно, что «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА. Это отражается в турнирной таблице, а также перед питерцами стоит соответствующая задача. Но в ЦСКА сейчас играют непростые ребята, поэтому «Зениту» будет не так легко. Возможная победа армейцев не станет большой сенсацией, они точно дадут бой», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.