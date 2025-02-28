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Непомнящий объяснил, в чём заключается сила «Локомотива»

Непомнящий объяснил, в чём заключается сила «Локомотива»
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о стратегии московского «Локомотива», который сделал ставку на российских футболистов, а не на легионеров. Он считает, что железнодорожники в первую очередь сильны командным духом. Также эксперт отметил, что московский клуб играет в футбол, а не отсиживается в обороне.

«Оказалось, это был глубокий стратегический ход, когда руководители «Локомотива» заявили во всеуслышание, что у них две задачи: омолодить состав и сделать ставку на отечественных игроков. И у них всё получилось!

Там сейчас оптимальный состав ясен — да, не на всех позициях игроки высочайшего уровня, но они сильны командным духом. И вот это мне очень нравится. Нравится и то, что «Локомотив» играет в футбол», — приводит слова Непомнящего «Московский комсомолец».

На момент зимней паузы «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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