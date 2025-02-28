Роман Бабаев: трансфер Зделара в «Зенит» — это не ответка за Кругового

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что трансфер полузащитника Саши Зделара в «Зенит» не является ответным шагом на переход защитника Данила Кругового из петербургского клуба в стан армейцев.

«Конечно, трансфер Зделара — это не ответка за Кругового, ведь это не самая плохая сделка за три месяца до истечения контракта. Со Зделаром великолепно попрощались, его можно понять, у него один из последних больших контрактов, он думает о своей семье, о своём будущем. Но те условия, которые предлагает «Зенит», понятно, что в ЦСКА маловероятны», — приводит слова Бабаева ТАСС.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 4 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой.