Илья Помазун ― об отстранении в ЦСКА: странно было получить такую реакцию Николича

Голкипер «Спартака» Илья Помазун высказался о своём отстранении в прошлом клубе — ПФК ЦСКА. Армейцы «отцепили» вратаря от тренировок с основной командой из-за интервью, в котором он допустил вариант перехода в «Спартак».

— Я пытался созвониться с Николичем после отстранения, но он не отвечал. Через две недели мы встретились, пообщались минут 40. Марко сказал, что ответственность лежит на мне и медиаслужбе клуба, что они не уследили за выходом интервью. Но вопросов у меня по прежнему много.

— Каких?

— Я давал интервью в апреле, когда был в «Урале». Полный выпуск вышел в сентябре. К тому моменту я в ЦСКА вернулся, по сути, для того, чтобы тренироваться, поддерживать форму и искать команду. Очевидно, что на меня не рассчитывали. И получить такую реакцию от главного тренера на слова — это было странно, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.