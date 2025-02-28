Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: необычно, что главным тренером «Ростова» стал бывший аналитик Альба

Булыкин: необычно, что главным тренером «Ростова» стал бывший аналитик Альба
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова». Ранее он занимал должность аналитика в штабе Валерия Карпина.

«Очень необычно, что главным тренером «Ростова» стал Альба, ранее работавший главным аналитиком. Но думаю, что он пробудет тренером недолго, так как клуб ищет нового наставника. Очевидно, что «Ростов» не претендует на медали, поэтому команда проведёт вторую часть сезона спокойно и стабильно, ведь предсезонку они прошли с Карпиным. Поэтому у команды не должно возникнуть каких-либо проблем», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Карпин ушёл из «Ростова» после восьми лет работы. Статистика и достижения клуба
Истории
Карпин ушёл из «Ростова» после восьми лет работы. Статистика и достижения клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android