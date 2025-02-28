Булыкин: необычно, что главным тренером «Ростова» стал бывший аналитик Альба

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова». Ранее он занимал должность аналитика в штабе Валерия Карпина.

«Очень необычно, что главным тренером «Ростова» стал Альба, ранее работавший главным аналитиком. Но думаю, что он пробудет тренером недолго, так как клуб ищет нового наставника. Очевидно, что «Ростов» не претендует на медали, поэтому команда проведёт вторую часть сезона спокойно и стабильно, ведь предсезонку они прошли с Карпиным. Поэтому у команды не должно возникнуть каких-либо проблем», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.