Булыкин: «Динамо» должно справиться с «Ростовом», у ростовчан ушли Карпин и Глебов

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 2 марта.

«Думаю, «Динамо» должно справиться с «Ростовом», ведь у ростовчан ушли Карпин и Глебов. Динамовцы настраиваются на борьбу за чемпионство, поэтому приложат все усилия, чтобы выиграть и возобновить чемпионат в хорошем настроении. У «Динамо» больше шансов на хорошую игру, ведь в команде больше качественных футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.