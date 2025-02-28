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Булыкин: «Динамо» должно справиться с «Ростовом», у ростовчан ушли Карпин и Глебов

Булыкин: «Динамо» должно справиться с «Ростовом», у ростовчан ушли Карпин и Глебов
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 2 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Динамо» должно справиться с «Ростовом», ведь у ростовчан ушли Карпин и Глебов. Динамовцы настраиваются на борьбу за чемпионство, поэтому приложат все усилия, чтобы выиграть и возобновить чемпионат в хорошем настроении. У «Динамо» больше шансов на хорошую игру, ведь в команде больше качественных футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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