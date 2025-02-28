Голкипер «Спартака» Помазун: все вратарские тренировки — на английском

Голкипер «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями от вратарских тренировок в расположении красно-белых.

— Как тебе тренер вратарей «Спартака» Пьерлуиджи Бривио? Что бросилось в глаза на тренировках?

— Первое — все тренировки на английском. Крутой опыт, всё понимаю, общаемся. А что касается тренировок, то всё на высокой интенсивности, много передвижений, много тактических упражнений на скорость принятия решений. У Пьерлуиджи подход такой, что он постоянно требует, чтобы мы быстро возвращались в позицию. Много акцента на смену движений: из угла в угол и так далее. Первое время было сложно к этому привыкнуть, сейчас уже адаптировался, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.