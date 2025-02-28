Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Спартака» Помазун: все вратарские тренировки — на английском

Голкипер «Спартака» Помазун: все вратарские тренировки — на английском
Комментарии

Голкипер «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями от вратарских тренировок в расположении красно-белых.

— Как тебе тренер вратарей «Спартака» Пьерлуиджи Бривио? Что бросилось в глаза на тренировках?
— Первое — все тренировки на английском. Крутой опыт, всё понимаю, общаемся. А что касается тренировок, то всё на высокой интенсивности, много передвижений, много тактических упражнений на скорость принятия решений. У Пьерлуиджи подход такой, что он постоянно требует, чтобы мы быстро возвращались в позицию. Много акцента на смену движений: из угла в угол и так далее. Первое время было сложно к этому привыкнуть, сейчас уже адаптировался, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»
Эксклюзив
«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android