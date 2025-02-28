Александр Канищев предположил, почему главным тренером «Ростова» назначили аналитика Альбу

Бывший российский футболист Александр Канищев предположил, почему главным тренером «Ростова» назначили аналитика Джонатана Альбу. Испанский специалист сменил на этой должности ушедшего Валерия Карпина.

«Что касается назначения главного аналитика «Ростова» Альбы главным тренером команды, то в этом случае произошла «преемственность поколений». Он очень хорошо знает футболистов, а также активно участвовал в тренерской работе. Чтобы не ломать то, что было сделано при Карпине, решили назначить наследника в лице Альбы. Но мне кажется, что это временный тренер, ведь чемпионат России возобновляется и некогда искать нового специалиста», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.