Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Спартака» Помазун рассказал, чему его научил Сергей Овчинников

Вратарь «Спартака» Помазун рассказал, чему его научил Сергей Овчинников
Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал, кто повлиял на формирование его вратарских качеств.

— Ты говорил, что Сергей Овчинников сделал из тебя вратаря.
— Да, очень сильно помог. Овчинников поставил мне базу, заставлял ловить мяч. На каждой тренировке он стоял за спиной и кричал: «Лови! Лови! Лови!» Поэтому у меня неплохая техника ловли мяча. И Шпилёв в «Урале» меня научил играть ногами, развил во мне тактическое понимание игры вратаря. А то раньше у меня была только передача на 30-40 метров и всё, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»
Эксклюзив
«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android