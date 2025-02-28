Вратарь «Спартака» Помазун рассказал, чему его научил Сергей Овчинников

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал, кто повлиял на формирование его вратарских качеств.

— Ты говорил, что Сергей Овчинников сделал из тебя вратаря.

— Да, очень сильно помог. Овчинников поставил мне базу, заставлял ловить мяч. На каждой тренировке он стоял за спиной и кричал: «Лови! Лови! Лови!» Поэтому у меня неплохая техника ловли мяча. И Шпилёв в «Урале» меня научил играть ногами, развил во мне тактическое понимание игры вратаря. А то раньше у меня была только передача на 30-40 метров и всё, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.