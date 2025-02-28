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Личка раскрыл, что может помочь «Динамо» стать чемпионом России

Личка раскрыл, что может помочь «Динамо» стать чемпионом России
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что нужно сделать бело-голубым, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. В 19-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Ростовом».

«Да, «Краснодар» и «Зенит» оторвались на четыре очка, «Спартак» — на два. Значит, мы должны выиграть примерно девять из 12 матчей. Почему нет? Конкуренты тоже будут терять очки. ЦСКА сильный, «Локомотив». Для меня и «Ростов» — очень неприятная команда, которая может забрать очки у них всех», — приводит слова Лички «Спорт-экспресс».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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