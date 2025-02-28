Александр Канищев: «Спартак» — основной конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший российский футболист Александр Канищев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в этом сезоне РПЛ.

«Мне кажется, в призовую тройку войдут «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Но не знаю, кто из них будет в какой очерёдности, это покажет время. На сегодняшний день «Спартак» — основной конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).