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Канищев: у Карпина в «Ростове» не было серьёзного материала для высоких результатов

Канищев: у Карпина в «Ростове» не было серьёзного материала для высоких результатов
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Бывший футболист Александр Канищев отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Думаю, уход Карпина из «Ростова» связан с его моральной усталостью и неудовлетворённостью результатами команды. Ожидания были высоки, но Карпин понимал, что у него не было серьёзного материала в руках для достижения высоких результатов. Поэтому он не смог сделать большего, а это било по его имиджу. После размышлений он решил взять паузу, ожидая приглашения в серьёзный клуб. Ходят слухи, что Карпин может сменить Семака в «Зените». Но Карпин и «Зенит» — две планеты на двух разных сторонах галактики», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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