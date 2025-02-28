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Илья Помазун рассказал, как узнал о своём отстранении от тренировок с ЦСКА

Илья Помазун рассказал, как узнал о своём отстранении от тренировок с ЦСКА
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал, как узнал о своём отстранении от тренировок с ПФК ЦСКА.

— Как ты узнал о своём отстранении от тренировок с ЦСКА?
— Был обычный сентябрьский день, ха-ха. Я приехал с утренней тренировки, поехал по делам. Мне позвонил начальник команды и сообщил: «Ты больше с нами не тренируешься по решению главного тренера. Желаю удачи». Я начал звонить руководству, выяснять — никто не понимал, в чём проблема. Только к вечеру стало понятно, что это решение Марко. Он как раз прочитал кусок из моего интервью Нобелю Арустамяну, где я говорю, что допускаю в будущем переход в «Спартак».

— Что дальше?
— Дальше процесс переговоров, начал тренироваться индивидуально. Я сам общался с ЦСКА по поводу изменений моего контракта. Помогали юристы, но глобально я всё делал сам. Мне нужно было добиться фиксированной суммы отступных, сократить срок контракта: было до 2028-го, сократили до 2026-го. Голова шла кругом, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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