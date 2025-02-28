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Дренте: игроки «Алании» выпивали по рюмке водки перед матчами, я предпочитал виски

Дренте: игроки «Алании» выпивали по рюмке водки перед матчами, я предпочитал виски
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Бывший полузащитник «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте рассказал, что во владикавказском клубе игроки пили водку перед матчами.

«Партнёры по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они выпивали по рюмке перед матчами. Но я, например, предпочитал выпить рюмку виски, а не водки. Там это было нормальным явлением. В Турции, например, было принято курить в душе после матчей», — приводит слова Дренте AS.

Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Голландец перешёл в «Аланию» в феврале 2013 года, но спустя полгода покинул команду. Всего хавбек провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Также он выступал за мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс», «Ксеркес» и «Спарту». За сборную Нидерландов сыграл один матч.

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