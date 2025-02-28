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Талалаев — о зимних сборах «Балтики»: качеством подготовительного процесса я доволен

Талалаев — о зимних сборах «Балтики»: качеством подготовительного процесса я доволен
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги зимних учебно-тренировочных сборов для калининградской команды.

«В организационном плане сборы прошли хорошо? Да, за что я также благодарен руководству клуба. Качеством подготовительного процесса я доволен. Какие будут итоги, покажет только чемпионат. Да, есть некоторые вещи, которые нужно исправить, но о них поговорим, когда выйдем в Премьер-Лигу, и либо подкорректируем их, либо найдём другое решение», — приводит слова Талалаева «Советский спорт».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Мелбет Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.

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