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Экс-игрок «Ахмата» Семёнов высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Экс-игрок «Ахмата» Семёнов высказался о борьбе за выживание в РПЛ
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Бывший футболист грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов высказался о борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«Борьба за выживание в РПЛ действительно будет нешуточная. Думаю, что «Оренбург» после такой первой половины сезона точно вылетит. А вот дальше «Ахмат», «Пари НН», «Химки» и «Факел» устроят жёсткую борьбу», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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