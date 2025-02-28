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Илья Помазун рассказал, что ЦСКА не отпустил его в «Рубин» летом 2024-го

Илья Помазун рассказал, что ЦСКА не отпустил его в «Рубин» летом 2024-го
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал, что ПФК ЦСКА не отпустил его в казанский «Рубин» летом 2024 года — клубы не смогли договориться между собой.

— Задумывался, что было бы, если бы перехода в «Спартак» не случился? Допускаешь, что просто тренировался бы до конца сезона и был в опале?
— Не думаю. Мы общались с руководством ЦСКА, они искали мне какие-то варианты в Европе: Словения, Хорватия.

— Николич в интервью говорил, что будет помогать тебе с поиском команды.
— Да. Он мне тоже это говорил.

— Ты сказал, что добился адекватных отступных. Какие были до этого?
— До этого отступные не были прописаны. Но летом моим приобретением интересовался «Рубин». А говорить о конкретных суммах с моей стороны некорректно.

— Почему тебя не продали летом?
— ЦСКА не хотел снова отдавать меня в аренду, рассчитывали продать. Повторюсь, я знаю про интерес «Рубина», я и агент с ними общались. Видимо, не сошлись по условиям с ЦСКА, как я понимаю.

— На тебя не рассчитывали, но завышали цену.
— Видимо, хорошо меня оценивали. Считали, что за меня могут заплатить большие деньги. Но если посмотреть тенденцию вратарского рынка в России, то больше чем за € 1 млн вратари в РПЛ никуда не переходят, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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