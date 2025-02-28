Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семёнов: «Зенит» спокойно станет чемпионом, но хочется, чтобы «Спартак» был повыше

Семёнов: «Зенит» спокойно станет чемпионом, но хочется, чтобы «Спартак» был повыше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов спрогнозировал итоговое положение команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«К концу осени «Зенит» сбавил обороты, потерял несколько очков. Думаю, что зимой команда перезагрузилась, есть изменения и серьёзные трансферы. Своего они не упустят, «Зенит» спокойно заберёт чемпионство. Чемпионская гонка даже не дотянется до того, что было в прошлом сезоне. В «Зенит» пришли новые игроки, вся команда немного встрепенулась. Критики было много, теперь надо показывать свою состоятельность.

«Динамо» с такой защитой — это даже не призы. Вторым чемпионат закончит «Краснодар», третий — «Спартак». Хочется, чтобы он был повыше», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.

Материалы по теме
Юрий Сёмин рассказал, что может помешать «Зениту» и «Спартаку» в борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android