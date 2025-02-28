Семёнов: «Зенит» спокойно станет чемпионом, но хочется, чтобы «Спартак» был повыше

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов спрогнозировал итоговое положение команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«К концу осени «Зенит» сбавил обороты, потерял несколько очков. Думаю, что зимой команда перезагрузилась, есть изменения и серьёзные трансферы. Своего они не упустят, «Зенит» спокойно заберёт чемпионство. Чемпионская гонка даже не дотянется до того, что было в прошлом сезоне. В «Зенит» пришли новые игроки, вся команда немного встрепенулась. Критики было много, теперь надо показывать свою состоятельность.

«Динамо» с такой защитой — это даже не призы. Вторым чемпионат закончит «Краснодар», третий — «Спартак». Хочется, чтобы он был повыше», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.