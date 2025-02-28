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«Нельзя ничего резко менять». Ещенко высказался об отсутствии трансферов у «Локомотива»

«Нельзя ничего резко менять». Ещенко высказался об отсутствии трансферов у «Локомотива»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Андрей Ещенко высказался об отсутствии трансферов у железнодорожников в зимнее окно.

«Это молодая команда, которая только-только создаётся. «Локомотив» находится на этапе становления, в таких случаях нельзя ничего резко менять. «Локомотиву» не стоит опережать события, команда и так показывает хорошую игру. Железнодорожники неплохо начали сезон и долгое время оставались в лидерах, но потом немного сбавили обороты», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, «Локомотив» идёт на пятом месте в чемпионате страны, набрав 35 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков.

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