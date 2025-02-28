Помазун — о конкуренции в «Спартаке»: сейчас Максименко — первый номер

Новоиспечённый голкипер «Спартака» Илья Помазун высказался о конкуренции в московском клубе с Александром Максименко.

— В будущем готов стать первым номером «Спартака»?

— Не хочу загадывать. После простоя было тяжело, важна концентрация на простых вещах, а не на сложных. Сейчас чувствую, что силы вернулись. Тренерский штаб помогал, дополнительно тренировались. На выходных в Москве тоже тренировался. Теперь уже пошла работа над тактическими аспектами, голова начинает работать иначе.

Конечно, хотелось бы выйти на поле весной. Но всё будет зависеть от тренировок и решений штаба. Сейчас Саша Максименко — первый номер, я это понимаю. Мы все друг друга поддерживаем. Моё дело — полностью выкладываться. Я всегда готов сыграть, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.