«Спартак» объявил о завершении зимних учебно-тренировочных сборов

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о завершении последних зимних учебно-тренировочных сборов, которые проходили в Турции. Красно-белые возобновят сезон Российской Премьер-Лиги матчем с «Оренбургом», который состоится в воскресенье, 2 марта, и пройдёт в Москве.

«Сборы — всё! Провели последнюю тренировку в Турции. Теперь все мысли — о матче в воскресенье», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».