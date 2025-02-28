Илья Помазун — о переходе из ЦСКА: «Спартаку» нельзя отказывать

Голкипер «Спартака» Илья Помазун высказался о своём переходе в стан красно-белых из московского ПФК ЦСКА. Он считает, что от предложений «Спартака» нельзя отказываться.

— Сомнений перед переходом не было?

— «Спартаку» нельзя отказывать. Это топ-клуб. Какие тут могут быть сомнения? Я понимал, что в ЦСКА у меня шансов нет и во многих командах вратарей в избытке, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.