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Талалаев: я не получаю психологической усталости от футбола

Талалаев: я не получаю психологической усталости от футбола
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о состоянии команды по итогам зимних тренировочных сборов, а также о том, ощущает ли он усталость от футбола.

«Я не получаю психологической усталости от футбола. Усталость, как говорят, это иллюзия. Мы проверили подготовку к чемпионату, накатали определённые связи. Моё состояние – это просто физическое утомление, которое было связано с тем, что пришлось отработать две игры подряд», — приводит слова Талалаева «Советский спорт».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Мелбет Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.

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