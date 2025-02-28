Талалаев: я не получаю психологической усталости от футбола

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о состоянии команды по итогам зимних тренировочных сборов, а также о том, ощущает ли он усталость от футбола.

«Я не получаю психологической усталости от футбола. Усталость, как говорят, это иллюзия. Мы проверили подготовку к чемпионату, накатали определённые связи. Моё состояние – это просто физическое утомление, которое было связано с тем, что пришлось отработать две игры подряд», — приводит слова Талалаева «Советский спорт».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Мелбет Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.