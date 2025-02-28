Белоус: для ЦСКА матч с «Зенитом» — возможность заскочить в последний вагон поезда

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и пройдёт на «Газпром Арене».

«От матча «Зенит» — ЦСКА жду очень интересной игры, ведь это важная встреча для обеих команд. Для ЦСКА этот матч – это возможность ухватиться за уходящие медали и заскочить в последний вагон поезда. А «Зениту» ни в коем случае нельзя терять очки, ведь они ноздря в ноздрю идут с «Краснодаром» и «Спартаком». А красно-белые очень хорошо усилились и хотят продолжать чемпионат в том же темпе, в котором они завершали первую часть», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.