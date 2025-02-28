Игрок ЦСКА Келлвен: нынешнее положение в турнирной таблице не соответствует нашему уровню

Защитник московского ЦСКА Келлвен заявил, что нынешнее положение армейцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги не соответствует уровню игроков команды Марко Николича.

«Мы знаем, что можем прибавить в качестве игры. Нынешнее положение в турнирной таблице не соответствует нашему уровню. Наш менталитет располагает к тому, чтобы поднять ЦСКА как можно выше. Команда должна расти, прибавлять и прогрессировать, чтобы бороться за титулы. Сейчас у нас такой настрой», — приводит слова Келлвена Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».