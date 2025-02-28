Белоус: назначение Альбы тренером «Ростова» — странное решение, но оно от безысходности

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус предположил, почему главным тренером «Ростова» назначили аналитика Джонатана Альбу. Испанский специалист сменил на этой должности ушедшего Валерия Карпина.

«Назначение аналитика Альбы на пост главного тренера «Ростова» — странное решение, но оно от безысходности. Сейчас много тренеров выстроится в очередь в «Ростов», если только свистнуть. Но надо понимать, какая ситуация в команде, какое финансирование сейчас и на следующий сезон, а также какую роль будет играть новая администрация региона», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.