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Белоус: большой плюс для РПЛ, что «Спартак» начал походить на клуб, который многие ждали

Белоус: большой плюс для РПЛ, что «Спартак» начал походить на клуб, который многие ждали
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Три команды, которые заберут медали в РПЛ, на данный момент и лидируют. Большой плюс для нашего чемпионата, что «Спартак» начал походить на ту команду, которую ждали болельщики. Имея такую армию фанатов, соперничество проходило не так ярко, как могло бы. Не зря «Зенит» становился шесть лет подряд чемпионом. Но и ЦСКА не будет мальчиком для битья во второй части сезона, у армейцев есть стремление. Несмотря на то что у «Локомотива» отсутствуют чемпионские амбиции, команда составит конкуренцию», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.

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