«Это напрягает». Рахимов — об отсутствии трансферов у «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о трансферной политике казанского клуба. Этой зимой «Рубин» не приобрёл ни одного игрока.

— Рашид Маматкулович, «Рубин» не совершил ни одного трансфера «на вход» этой зимой. Насколько вас это беспокоит?

— Беспокоит, потому что это то, о чём мы говорили сразу после завершения первой части чемпионата. Ключевые позиции в команде нужно было укрепить качественно. Понятно, что это не так просто сделать. Но, к сожалению, мы этого не сделали, и это, естественно, напрягает, — приводит слова Рахимова «Татар-информ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Рубин» — восьмой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».