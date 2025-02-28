«Окончательно понял, что шансов в ЦСКА нет». Помазун ― о возвращении в клуб после «Урала»

Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал, с какими мыслями прошлым летом возвращался в ЦСКА из аренды в «Урале». Он признался, что сразу понимал — шансов остаться в армейской команде нет.

— С какими мыслями ты возвращался в ЦСКА летом? Ты сказал, что понимал, что шансов нет.

— Мне сказали, что я тренируюсь, а главный тренер посмотрит и решит. Я начал работать, доказывать. После двух сборов мы с Марко сели, пообщались. Он сказал: «Ты хороший вратарь, но у нас есть Акинфеев и более молодой Тороп. Ты можешь тренироваться с нами, пока не найдёшь команду». После этого разговора окончательно понял: шансов играть в ЦСКА нет. Клуб сделал ставку на других.

— Тебе не было обидно? Ты четыре года доказывал в «Урале», из которого ЦСКА тебя выдёргивал на два матча в момент, когда Акинфеев заболел. А здесь ты оказался вне игры.

— Нет, просто понял, что надо искать новую команду. Игорь — легенда клуба. Когда он закончит, переход к другому основному вратарю будет сложным для болельщиков и всех остальных. Слава Тороп — огромный молодец, сейчас хорошо играет, растёт, но это будет сложный период.

А что касается «Урала» – там в меня поверили, когда на моём счету было два матча в РПЛ и два в еврокубках. Мне дали шанс. Григорий Викторович Иванов, Андрей Вячеславович Шпилёв (тренер вратарей) проявили большую смелость. Я им очень благодарен, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.