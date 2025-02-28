Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Дренте рассказал, как врезался в полицейских и затем выиграл дело в суде

Экс-игрок «Реала» Дренте рассказал, как врезался в полицейских и затем выиграл дело в суде
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте рассказал, на что потратил свою первую зарплату в испанском клубе, а также вспомнил, как попал в аварию на автомобиле, который ему выдало руководство «сливочных».

«Я купил собственный дом, который окупил за пять лет. Я был человеком капризным, любил покупать одежду и машины. Я купил Porsche, потому что всегда мечтал о нём в детстве. Машина, на которой я разбился, была не та, а клубная, которую мне оставил «Реал», потому что на круговом перекрёстке ехала пожарная бригада, я попытался выехать и объехать их, а в итоге врезался в полицейских. Я провёл год, пока суд не завершился, и я его выиграл. Если бы я был уличным рабочим, возможно, всё сложилось бы не так хорошо, но я был игроком «Реала», — приводит слова Дренте AS.

Полузащитник выступал за «Реал» с 2007 по 2010 год, также он поиграл в АПЛ за «Эвертон», защищал цвета «Фейеноорда», «Алании» и других клубов.

Материалы по теме
Дренте: игроки «Алании» выпивали по рюмке водки перед матчами, я предпочитал виски
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android