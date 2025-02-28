Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуренко: «Локомотив» — фаворит в матче с «Динамо» Махачкала, но просто не будет

Гуренко: «Локомотив» — фаворит в матче с «Динамо» Махачкала, но просто не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с махачкалинским «Динамо». Игра состоится сегодня, 28 февраля, и начнётся в 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что непросто будет «Локомотиву». Во-первых, команда играет на выезде, во-вторых, первые матчи после зимних перерывов всегда сложные. Махачкала достаточно организованная команда, играет достаточно компактно, я не думаю, что «Локо» будет легко, хотя он фаворит», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый, махачкалинское «Динамо» — 11-е. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Корнаухов назвал плюсы трансферной кампании «Локомотива» этой зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android