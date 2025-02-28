Гуренко: «Локомотив» — фаворит в матче с «Динамо» Махачкала, но просто не будет

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с махачкалинским «Динамо». Игра состоится сегодня, 28 февраля, и начнётся в 19:00 мск.

«Я думаю, что непросто будет «Локомотиву». Во-первых, команда играет на выезде, во-вторых, первые матчи после зимних перерывов всегда сложные. Махачкала достаточно организованная команда, играет достаточно компактно, я не думаю, что «Локо» будет легко, хотя он фаворит», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый, махачкалинское «Динамо» — 11-е. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».