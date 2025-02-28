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«Арсенал» провёл переговоры с игроком «Баварии» Йозуа Киммихом — Плеттенберг

«Арсенал» провёл переговоры с игроком «Баварии» Йозуа Киммихом — Плеттенберг
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Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, контракт 30-летнего опорника с мюнхенцами истекает в конце сезона.

По информации источника, в течение нескольких дней «Арсенал» был одним из клубов, проявляющих конкретный интерес к Киммиху, и уже провёл переговоры с игроком о переходе на правах свободного агента. Отмечается, что на данный момент футболист получил два письменных предложения из-за рубежа. Это главная причина, по которой он не решается подписать новый контракт с «Баварией», рассчитанный до 2028 года с зарплатой € 20-22 млн в год.

Сообщается, что Киммих проинформировал «Баварию» о предложениях. Но из окружения футболиста сообщают, что переговоры с «Баварией» всё ещё продолжаются. Соглашение о новом контракте для Киммиха остаётся возможным, и «Бавария» готова к новым переговорам, но теперь готова заплатить лишь ту же сумму или меньше.

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