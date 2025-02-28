Юрий Белоус: Карпину лучше было уйти из «Ростова» — в клубе нет денег

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова». Об уходе Карпина жёлто-синие объявили 25 февраля.

«Версия о том, что Карпин хочет сосредоточиться на работе в сборной России, — это от лукавого. Очевидно, что в национальной команде сейчас нет никакой нагрузки. Но при этом у Карпина происходит профессиональное выгорание из-за тяжёлой логистики и событий, которые происходят в Ростове. У команды всегда были перманентные долги, а сейчас они только обостряются. Думаю, что нынешний глава Ростовской области ещё не определился, какую роль он будет играть для «Ростова». Не секрет, что клубу запрещена регистрация новичков из-за долгов.

Карпин там хорошо поработал, но он видит, что там нет денег. В своё время мне и Слуцкому говорил Моуринью, когда мы были у него в гостях: «Деньги в футбол не играют, но без них ничего не выиграешь». Возможно, у Карпина появилось желание выигрывать трофеи, поэтому в данной ситуации ему было лучше уйти, тем более «Ростов» продал Глебова. Когда менеджмент продаёт ведущих футболистов, то менеджмент тоже сидит на чемоданах», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.