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Адиев: после трансферов «Спартака» и «Зенита» положение «Краснодара» выглядит немного хуже

Адиев: после трансферов «Спартака» и «Зенита» положение «Краснодара» выглядит немного хуже
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Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в весенней части РПЛ нынешнего сезона.

«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — эти три команды будут бороться за чемпионство до конца. Мне кажется, что после таких трансферов «Спартака» и «Зенита» положение «Краснодара» выглядит немного хуже. Но у них сыгранный состав. Поэтому думаю, что тоже навяжут борьбу за титул.

12 туров — это не так много. Есть ощущение, что за это время «Зенит» не сможет сделать для себя какой-то гандикап. Хотя, опять же, команда очень существенно усилилась. «Спартак» — тоже, но в какой-то мере «Зенит» сейчас более предпочтителен, если говорить о чемпионской гонке», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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