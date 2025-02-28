Помазун ― о переходе из ЦСКА в «Спартак»: Фигу из «Барсы» в «Реал» уходил, а тут Помазун

Голкипер «Спартака» Илья Помазун высказался о своём переходе в стан красно-белых из московского ПФК ЦСКА.

— Когда ты играл в ЦСКА до всех аренд, ты считал себя армейцем «до костей»? Тогда переход в «Спартак» казался, наверное, чем-то нереальным.

— Я не говорил сам себе, что никогда не пойду в «Спартак». Такого не было, хотя бы потому что в футболе всё может быть: Фигу из «Барсы» в «Реал» переходил, а тут Помазун из ЦСКА в «Спартак» (смеётся). Враждебного отношения к «Спартаку» у меня никогда не было, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.