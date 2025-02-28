Магомед Адиев: «Крылья Советов» могут опуститься до борьбы за выживание в РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев поделился мыслями о перспективах самарских «Крыльев Советов» во второй части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я видел небольшие отрезки матчей «Крыльев Советов» на сборах. И по игре они не впечатлили, хотя Зиньковский и Гагнидзе должны усилить команду. Сейчас «Крылья» на 10-м месте, но могут опуститься до борьбы за стыковые матчи и выживание. Несколько первых игр уже покажут», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице РПЛ 10-е место. В активе подопечных Игоря Осинькина 18 очков. Отставание от занимающего девятое место «Акрона» составляет четыре очка. Отрыв «Крыльев Советов» от зоны стыковых матчей — два очка. Весенняя часть сезона начнётся для самарцев в субботу, 1 марта. «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Краснодаром» в рамках 19-го тура РПЛ.