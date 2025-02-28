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«Что дальше? Вторая лига? Заканчивать?» Помазун ― о мыслях после отстранения в ЦСКА

«Что дальше? Вторая лига? Заканчивать?» Помазун ― о мыслях после отстранения в ЦСКА
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун высказался, какие мысли о продолжении карьеры посещали его после отстранения в ЦСКА. Армейский клуб запретил вратарю тренироваться с основной командой из-за интервью, в котором он допустил переход в «Спартак».

— Какие мысли были после отстранения?
— Тяжело было очень. Я каждый день искал себе мотивацию: для чего я это делаю? Почему? Понимал: «Окей, до декабря надо поддерживать форму, чтобы зимой найти клуб». Сложно без тренировок с командой. Хотя форму я за полгода набрал неплохую, с отцом хорошо поработал. Удалось не бросить вёсла. Супруга очень сильно поддерживала, семья переживала.

— Сам боялся чего-то?
— Были мысли: «Вдруг я не смогу зимой уйти? Вдруг не отпустят?» Из-за этого моментами было страшно. Что дальше? Вторая лига? Заканчивать? Но это было мимолётно, я сжал зубы и продолжал тренироваться. Плюс я начал работать с психологом, чтобы полегче этот период пройти, чтобы голова не уехала от постоянной рефлексии. Причём это смешно получилось.

— Почему?
—Так совпало, что мой первый сеанс с психологом был назначен на день, когда мне позвонили и сообщили об отстранении. Психологу сразу работы упало (смеётся), – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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