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УЕФА дисквалифицировал оскорбившего Клоппа судью Кута до 2026 года

УЕФА дисквалифицировал оскорбившего Клоппа судью Кута до 2026 года
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Английский арбитр Дэвид Кут получил дисквалификацию до лета 2026 года от УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций подчеркнул, что Кут был дисквалифицирован за «подрыв репутации футбола и УЕФА в частности», а также за «нарушение основных правил приличного поведения». Об этом сообщает британское онлайн-издание The Sun.

Напомним, в декабре прошлого года Кут был уволен после расследования PGMOL (английская ассоциация профессиональных арбитров). В ноябре в интернет попало видео, на котором судья оскорбительно высказывается про экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в приватной беседе.

Позднее УЕФА начал в отношении Дэвида расследование. Предполагалось, что арбитр применял запрещённые вещества по ходу работы на чемпионате Европы — 2024.

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