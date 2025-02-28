Адиев: уход Карпина из «Ростова» — неожиданность, но в конце года читалась его усталость

Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Для меня уход Карпина стал очень неожиданной новостью, хотя в конце прошлого года уже читалась его усталость. Это часто проскальзывало в интервью. Тяжело судить Карпина. У каждого бывают свои мотивы. Человек почувствовал, что исчерпал себя, и ушёл, — осуждать ни в коем случае нельзя. Надо понять его решение.

Можно было уйти перед сборами, и это было бы для всех понятно. Но возможно, что у Карпина были свои договорённости с руководством «Ростова», чтобы он провёл сборы с командой. В любом случае для нас это неожиданность, но не для руководителей. Диалоги точно были», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.